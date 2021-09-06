Челябинск, 6 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Власти Челябинска обеспокоены участившимися кражами крышек от канализационных колодцев. Только за последнюю неделю их пропало порядка десяти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люк

Речь о кражах зашла 6 сентября на аппаратном совещании в мэрии Как отмечают чиновники, о пропавших крышках сообщают в том числе и горожане. Проблемой озаботилась и градоначальница Наталья Котова.

Вице-мэр Александр Астахов заверил руководителя города, что соответствующая работа ведётся. Чиновники работают совместно с полицией и устанавливают воров.