Кострома, 6 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Костромской областной музыкальный колледж переедет на новое место в январе 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры региона.

Наталья Диева Костромской областной музыкальный колледж, историческое здание

Сейчас образовательное учреждение располагается в памятнике архитектуры 19 века — доходных палатах купцов Третьяковых, расположенных в центре Костромы. Информация о переезде музыкантов появилась в 2018 году. Представители профильного департамента указали, что старое здание нуждается в реставрации, нахождение в нём небезопасно для педагогов и детей.

Коллектив колледжапротестовал против перемещения. Учителя составилипетицию, в которой назвали решение «непродуманным» и заподозрили власти в желании «отнять привлекательное в плане расположения и архитектуры» здание у музыкантов с тем, чтобы продать или отдать его в аренду иным организациям.

Петиция не повлияла на решение департамента — колледж переместится в здание бывшего машиностроительного техникума, расположенного в микрорайоне Юбилейном. Сейчас в корпусе идут ремонтные работы. Приводят здания в порядок за счёт средств областного бюджета. Всего на ремонт выделено 88 млн рублей.

Чиновники обещают оставить историческое здание в оперативном управлении образовательного учреждения. По информации департамента культуры подготовка старого корпуса к ремонту начнётся сразу после того, как дети и педагоги переедут в новое здание. Средства на реставрацию памятника архитектуры администрация области надеется получить из федерального бюджета. Заявка на получение субсидии в рамках национального проекта «Культура» на 2023−2024 годы направлена в Министерство культуры. Ответ на неё ещё не получен.