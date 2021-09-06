Сухум, 6 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Дефицит топлива на заправках Абхазии вызван в основном простоем железнодорожных составов, которые везут нефтепродукты в республику из России. Об этом, как передаёт агентство «Апсныпресс», 6 сентября сказала министр экономики Кристина Озган на совещании.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум, Абхазия

«Летом в южном направлении Северо-Кавказской железной дороги значительно увеличивается количество поездов. Поскольку у железной дороги в приоритете пассажирские составы, с 23 августа скопление вагонов с нефтепродуктами на разных станциях СКЖД составило порядка 140», — сказала Озган.

Она сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией было подано обращение к руководству РЖД с просьбой оказать содействие в решении проблемы. По словам министра, в республике не стоит ожидать серьезного дефицита топлива. Его не будет вовсе, если вскоре получится доставить в республику 30 — 40 вагонов с нефтепродуктами.

Озган добавила, что другими факторами, вызвавшими дефицит топлива в Абхазии стали остановка в России для профилактических работ ряда топливных заводов, а также ажиотажный спрос на топливо в республике из-за рекордного количества туристов этим летом.