Москва, 6 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В последние годы намечается тенденция к росту незаконного обналичивания денежных средств. Из-за этого снижается доверие кредитных организаций ко всем предпринимателям, и даже многие законные операции попадают в число подозрительных и блокируются банками, заявил корреспонденту ИА REGNUM учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров.

Бизнес

«Преступный бизнес не останавливается и ищет новые пути. Одной из популярных на сегодняшний день схем является обналичка при помощи судебных требований.

Её участниками являются две фирмы, заключающие фиктивный договор, по которому одна из них становится должником, а другая — взыскателем. Несуществующий долг взыскивается через суд или в досудебном порядке при помощи исполнительной надписи нотариуса.

Таким образом, на бизнес накладывается всё больше ограничений, которые не дают возможности развивать своё дело. Отсюда вытекает необходимость поиска других способов расчёта с контрагентами, одним из которых является использование криптовалютного пространства.

Считаю, что на данный момент имеются перспективные цифровые платформы для расчётов и инвестирования. Где все операции надёжно защищены цифровыми кодами и не могут быть приостановлены или отменены третьей стороной, а также являются максимально прозрачны.

Итак, из-за сложившейся ситуации честный бизнес вынужден искать новые более безопасные пути расчётов и инвестирования. К счастью, такие возможности ему даёт пространство криптовалют», — считает эксперт.

Как сообщало, объём денег в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем 5 тыс. разбирательств.

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