Рига, 6 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Латвии готовит предложение о финансовых санкциях в отношении врачей, которые отказываются от вакцинации. Как сообщил портал rus.lsm.lv, предложение предусматривает удержание 10% предоставляемых такому врачу средств.

Вакцина

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Аргументируя такое предложение, представитель Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала отметила, что в договоре между государством и семейными врачами указано, что одна из обязанностей врачей — профилактика заболеваний.

«Вакцинация по своей сути — это профилактическое мероприятие, которое обеспечивает возможность человеку, который привился, не переболеть в форме средней тяжести или в тяжелой форме», — отметила она.

Чиновница сослалась на опыт других стран Евросоюза. В Германии и Австрии, например, договор с государством о прививочной программе просто надо выполнять: «Или ты его выполняешь, или работай, например, в частном секторе», — отметила представительница минздрава.

Она считает, что постепенно такой порядок нужно вводить и в Латвии.

В первую волну вакцинации привились те, кто очень хотел получить иммунитет к Covid-19. Теперь нужно уговаривать тех, кто сомневается. Ключ к этому — в руках семейных врачей, отметили в министерстве.

В то же время примерно 10% медиков страны не привиты от коронавируса, и неизвестна их точка зрения на этот вопрос.