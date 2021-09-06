Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё 33 летальных случая COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 5 сентября 2021 года в области подтвердили «рекорд» по смертности от данной инфекции — 36 смертей за сутки. Всего зарегистрировано 5398 летальных случаев заболевания.

За минувшие сутки в регионе выписали 443 пациентов, поборовших COVID-19 (всего с начала пандемии выписан 116 891 человек, переболевший данной инфекцией).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 126 тыс. случаев заражения коронавирусом.