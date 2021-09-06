Пермь, 6 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Перми с 7 сентября начнут подачу тепла на объекты социальной сферы — детсады, школы и больницы. Об этом заявил глава города Алексей Дёмкин в Instagram-акаунте.

Achgrad.ru Отопительный сезон

«Начало сентября в этом году выдалось холодным и дождливым. При такой погоде в помещениях достаточно быстро становится прохладно и влажно. Дожидаться нормативной пятидневки с температурой ниже +8˚С, чтобы начинать отопительный сезон, не будем», — сказал мэр.

Он также добавил, что в ближайшее время стартует подача тепла и в жилые дома.

Стоит отметить, согласно долгосрочному метеопрогнозу, сентябрь на территории Прикамья ожидается аномально холодным. Отклонение от нормы составит 1,5−2˚С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году в Перми пуск тепла начался 15 сентября.