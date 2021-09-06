Берлин, 6 сентября 2021, 14:54 — REGNUM Приговоры членам президиума так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку осудило правительство Германии. Об этом 6 сентября заявила на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Как отметила Зассе, слова которой приводит Deutsche Welle, власти ФРГ считают эти приговоры «олицетворением жестоких действий, репрессий, запугивания оппозиционных политиков и гражданского общества со стороны белорусского режима».
Также она указала, что Берлин осуждает такое решение белоусского суда, считая его превращением правосудия «в инструмент политического преследования в Белоруссии».
«Германия выражает Марии Колесниковой, Максиму Знаку и всем другим политическим заключенным в Беларуси полную солидарность. Федеральное правительство требует освобождения всех политзаключенных в Белоруссии. Разумеется, мы продолжим оказывать давление на белорусский режим и активно поддерживать белорусское гражданское общество», — добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что перед выборами в Бундестаг в Германии наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы.