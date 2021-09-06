Берлин, 6 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Приговоры членам президиума так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку осудило правительство Германии. Об этом 6 сентября заявила на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

(сс) Сильные Новости GomelTube Мария Колесникова

Как отметила Зассе, слова которой приводит Deutsche Welle, власти ФРГ считают эти приговоры «олицетворением жестоких действий, репрессий, запугивания оппозиционных политиков и гражданского общества со стороны белорусского режима».

Также она указала, что Берлин осуждает такое решение белоусского суда, считая его превращением правосудия «в инструмент политического преследования в Белоруссии».

«Германия выражает Марии Колесниковой, Максиму Знаку и всем другим политическим заключенным в Беларуси полную солидарность. Федеральное правительство требует освобождения всех политзаключенных в Белоруссии. Разумеется, мы продолжим оказывать давление на белорусский режим и активно поддерживать белорусское гражданское общество», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что перед выборами в Бундестаг в Германии наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы.