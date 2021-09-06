Больцано, Италия, 6 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. 3 сентября в итальянском городе Больцано завершился 63-й Международный конкурс пианистов имени Ферруччи Бузони. Об этом сообщает Yonhap News.

Рей Колакою.Пианист. 1883

Главным бенефициаром состязания стал 22-летний Пак Чэ Хон. Второе место досталось южнокорейцу Ким До Хёну, а третье — австрийцу Лукасу Стернату.

В телефонном интервью, обладатель высшей награды сказал, что не ожидал такого успеха, поскольку был счастлив уже от того, что принял участие в конкурсе. Он вспомнил, что в 2019 году выступил неудачно, после чего два года усердно работал, развиваясь как пианист.

Международный конкурс пианистов имени Бузони проводится с 1949 года. За всю историю конкурса представители Южной Кореи становились победителями дважды. В 1969 году первое место занял Пэк Кон У, а в 2015 году — молодая пианистка Мун Чжи Ён.