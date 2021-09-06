Архангельск, 6 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 249 человек, 56 пациентов выздоровели. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус

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Среди новых заболевших: 65 архангелогородцев, 46 жителей Плесецкого района, 23 новодвинца. Значительный прирост заболевших зарегистрирован также в Пинежском районе (+21) и Северодвинске (+20).

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил гибель от COVID-19 в 1708 случая