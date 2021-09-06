Киев, , 14:54 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков критически оценил предложение офиса президента Зеленского переименовать государство.

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

Об этом Разумков заявил на брифинге сегодня, 6 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя соответствующую инициативу, спикер парламента заявил, что «иногда лучше жевать, чем говорить». По его оценке, название «Украина» устраивает 99% граждан.

«Украина действительно нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но точно не нуждается в изменениях названия… Хайповать на этом не является государственнической позицией», — заявил Разумков, предположив, что комментарий о переименовании Украины был дан в неадекватном состоянии.

«Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа советник главы офиса украинского президентаАлексей Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в «Русь-Украину». По мнению Арестовича, главное — убедить самих себя, а затем и весь мир, что современная Украина — это наследник Киевской Руси, тогда Россия «становятся улусом Золотой Орды». Позже советник уточнил, что в лагере Зеленского идею о переименовании поддерживает «достаточное количество» чиновников.