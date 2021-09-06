Москва, 6 сентября 2021, 15:02 — REGNUM Противники строительства газопровода «Северный поток — 2» в Германии в последнее время стали активнее препятствовать реализации проекта. Об этом 6 сентября заявил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам эксперта, подобный процесс происходит на фоне завершения строительства газотранспортной магистрали.
«В Германии чувствуется, здесь говорится, что 12 сентября заработает «Северный поток — 2», и сейчас, в последние часы, очень активизируются враги этого проекта. Идет лоббистская работа против «Северного потока — 2» в последние секунды его строительства», — сказал Рар.
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