Москва, , 15:02 — REGNUM Противники строительства газопровода «Северный поток — 2» в Германии в последнее время стали активнее препятствовать реализации проекта. Об этом 6 сентября заявил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, подобный процесс происходит на фоне завершения строительства газотранспортной магистрали.

«В Германии чувствуется, здесь говорится, что 12 сентября заработает «Северный поток — 2», и сейчас, в последние часы, очень активизируются враги этого проекта. Идет лоббистская работа против «Северного потока — 2» в последние секунды его строительства», — сказал Рар.

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