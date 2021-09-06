Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Спор из-за цифровой коллекции NFTill между Государственным Эрмитажем и лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном решён, сообщили 6 сентября в пресс-службе музея.

Цитата из клипа Radio пользователя Rammstein Official. youtube.com Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн

Напомним, в августе 2021 года лидер группы Rammstein выпустил коллекцию NFT, созданную на основе музыкального клипа «Любимый город». Съемки клипа прошли в интерьерах Эрмитажа в мае 2021 года на основании договора. Тем не менее, использование изображений музейных объектов в проекте NFTill не было предусмотрено ни договором, ни иным разрешительным документом.

«В рамках претензионной работы Государственным Эрмитажем были направлены письма Линдеманну с требованием закрыть продажи NFT, созданные с нарушением прав третьих лиц. Не получив ответа на вторую претензию, направленную музеем адвокату артиста, Государственный Эрмитаж обратился напрямую к маркетплейсу Twelve X Twelve, на которой реализуется коллекция NFTill», — рассказали в Эрмитаже.

В результате переговоров стороны пришли к «успешному решению, учитывающему интересы всех сторон».

«Музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта NFtill на маркетплейсе Twelve X Twelve, — отметили в Эрмитаже. — Несмотря на то, что заключенный договор с Тиллем Линдеманном регулируется законодательством РФ, важно помнить, что принцип добросовестности является международным. Договоры должны соблюдаться».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 31 августа на блокчейн-экосистеме Binance Эрмитаж открыл NFT аукцион с лимитированной коллекцией NFT в рамках проекта «Мой токен хранится в Эрмитаже». На аукцион выставлены выпустил в свет лимитированную серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции — «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Начальная цена лотов от $10 тыс. BUSD (BUSD привязано к доллару США в соотношении 1:1. Обладатели BUSD могут обменивать свои токены на фиатную валюту и наоборот, — прим. ред.). Все вырученные от продажи средства перейдут в Эрмитаж. Торги продлятся до 7 сентября.

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