Мюнхен, Германия, 6 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Компания BMW представила на автомобильной выставке в Мюнхене IAA Mobility электромобиль i Vision Circular, созданный из вторсырья. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба компании.

BMW BMW i Vision Circular

Модель i Vision Circular полностью построена из материалов вторичной переработки. Причем используемые технологии позволяют впоследствии переработать машину после истечения срока службы автомобиля.

При производстве современных автомобилей используется почти 30% переработанного и повторно используемых материалов. В компании BMW планируют довести этот показатель до 50%, используя подход «Вторичное прежде всего».

Автомобиль i Vision Circular оснастили глухой радиаторной решеткой с подсветкой. Лобовое стекло объединено с крышей. Большая часть деталей интерьера напечатана на 3D-принтере.

Ранее компания BMW представила в Японии лимитированную спецверсию хетчбэка M135i xDrive.

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