Кишинёв, 6 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон критически отозвался о решении спикера парламента Молдавии Игоря Гросу не отправлять в Россию делегацию депутатов в качестве наблюдателей на выборах. Своё заявление лидер социалистов сделал 6 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Додон назвал «непонятной» заявление молдавской стороны о «загруженной повестке» парламента. Он отметил, что в сентябре у большой группы депутатов, включая Гросу, нашлось время на поезду в Румынию.

«Настоятельно призываю новую власть впредь учитывать важность стратегического партнерства с Россией, от которого выигрывает в первую очередь народ», — написал Додон.

Он призвал руководство парламента пересмотреть своё решение и подчеркнул, что все затраты на поездку берёт на себя российская сторона.

Напомним в России с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы.