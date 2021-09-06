Москва, 6 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Озвученная Сергеем Шойгу программа развития Сибирского региона — это привлекательная, впечатляющая программа. Не удивляет, что она была обнародована накануне выборов, подчеркнул обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 6 сентября, комментируя слова главы МинобороныРФ о новых городах Сибири.

Mil.ru Сергей Шойгу

Как сообщало, новые города на территории Сибири могут быть возведены между Братском и Красноярском, и, кроме того, в районе Канска и Лесосибирска, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Уверен однако, что думающие соотечественники сумеют отделить зерна перспективных проектов промышленного и социального развития нашей страны от плевел избирательной кампании.

Странно было бы, например, как это получается у Сергея Шойгу, делать ставку на продвижение этой программы только «новым составом фракции «Единой России» в Госдуме». А другие фракции?

Они, по мнению министра и председателя Русского географического общества, не заинтересованы в гармоничном развитии Сибирского региона и, в конечном счете, — в устойчивом развитии нашей страны в целом? Конечно, заинтересованы! И, надеюсь, внесут свою лепту в доработку этой программы.

Если же говорить о ресурсах для осуществления предлагаемой программы развития Сибирского региона, то приоритетный из них — это, конечно, люди, рабочая сила.

«Притянуть» их в новые научно-промышленные и экономические центры в Сибири значит «вытянуть» их откуда-то. Хорошо, если они будут вытянуты из Москвы, Московского региона и Санкт-Петербурга, а если опять — из малых городов европейской части России? Что же тогда ей, этой российской «глубинке», грозит — полное обезлюдение и запустение?

Соотечественники в странах СНГ и дальнем зарубежье — это хорошо, но в их массовое переселение в современную Россию верится с трудом.

Одним словом, должна измениться та политика, которая в последние годы ведёт к особенно ощутимому сокращению населения нашей страны, которая предопределила и сокращение рождаемости, и отток молодых специалистов за рубеж. Надеюсь, новый состав Государственной думы будет способствовать таким изменениям», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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