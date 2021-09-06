Берлин, , 14:43 — REGNUM Перед выборами в Бундестаг в Германии наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы. Об этом 6 сентября заявила на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Хакеры. Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Германии в преддверии выборов совершаются, в том числе посредством фишинговых электронных посланий, попытки получить доступ к персональным данным — прежде всего депутатов Бундестага и ландтагов», — сказала она.

Также представитель немецкого МИД добавила, что такого рода атаки перед выборами могут быть «подготовительными действиями к проведению операций, таких как кампании по дезинформации».

Кроме того, Зассе уточнила, что за этим, как считают власти Германии, стоит хакерская группировка Ghostwriter.

«У правительства ФРГ есть надежные сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью Ghostwriter стоит российское государство, а конкретно ГРУ», — также заявила она.

Напомним, российская сторона неоднократно опровергала обвинения в причастности к совершению атак хакеров в ФРГ, при этом ни одно из силовых ведомств Германии не предоставило никаких доказательств таких утверждений немецкой стороны.