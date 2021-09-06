Коми, 6 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число больных ковидом выросло на 220. Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в столице республики — 84.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, новые случаи инфекции выявлены также в Ухте, Усть-Вымском и Сыктывдинском районах. На лечении находятся почти семь тысяч человек.

По данным штаба, за сутки в республике скончался один ковид-пациент, всего с начала пандемии — 1522.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 17 856 человек.