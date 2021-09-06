Джакарта, 6 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, достигло 38 млн человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 18,4% населения. Первую инъекцию вакцины сделали 67 155 353 человека или 32,2% населения страны.

Власти Индонезии нацелены привить от коронавируса 208 млн человек.

Вакцинацию в Индонезии прошли 1,5 млн медиков. Третью дозу вакцины также получили 715 тысяч граждан. Вакцинацию также прошли 20,2 млн госслужащих, 1,9 млн учителей, 3,8 млн пожилых людей, 1,9 млн подростков в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 5 миллионов доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac.