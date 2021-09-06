Москва, 6 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Украина не получит прямых компенсаций после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом 6 сентября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

Однако на определенную поддержку от Германии из-за потери транзита российского газа Киев все-таки может рассчитывать, полагает эксперт. Правда речь идет не о безвозмездном выделении денег, а о поддержке развития зеленой энергетики на Украине.

«Компенсации в прямом смысле не будет. Но что будет — предложение сотрудничать с Украиной в области зеленных технологий. Украина должна подключаться к зеленым сделкам. Тогда какие-то деньги с Запада пойдут. А за газ Европа уже платить (Украине — прим. ИА REGNUM) не хочет», — сказал Рар.