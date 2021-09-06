Москва, , 14:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит перспективы использования трамваев в городах, где нет метро, для развития скоростного трамвая необходимы поправки в законодательство в сфере госзакупок.

«Если исчезнут трамвайные маршруты, восстановить их мы уже не сможем. Прежде всего, это касается выделенных маршрутов, от которых зависят перспективы развития скоростного трамвая. Именно за ним будущее в больших городах, где нет метро», — отметил Володин в ТГ-канале.

Для развития этого вида транспорта нужны инвестиции и современная эффективная законодательная база, которая бы ориентировалась на поддержку модернизации и прогресс, указал парламентарий.

«Например, 44-й федеральный закон, регулирующий закупки, в этом плане абсолютно на это не ориентирован и, как следствие, препятствует развитию городского общественного электрического транспорта. Кроме того, цена не должна быть главным и единственным критерием в закупках. Важно учитывать как комфорт и удобство пользования для граждан, так и безопасность каждого трамвая — высокотехнологичное производство требует дополнительных затрат, что сказывается на итоговой стоимости», — рассуждает он.

Володин также привел данные, в соответствии с которыми за последние 15 лет число пассажиров трамваев уменьшилось почти в 4,5 раза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы находится с рабочей поездкой в Тверской области, он ознакомился с работой Тверского механического завода электротранспорта, который обеспечивает полный цикл производства алюминиевых кузовов для трамваев.

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