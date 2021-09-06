Киев, , 14:45 — REGNUM Украинским судьи должны понимать, что за участие в политических репрессиях может быть «мучительно больно за бесцельно прожитые годы», заявил 6 сентября политический эксперт Сергей Годный, комментируя последние события в стране.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Годный отметил, что ключевым внутриполитическим событием на Украине сейчас является судебный процесс по делу Виктора Медведчука. 2 сентября Печерский районный суд еще на 2 месяца продлил домашний арест для главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«За минувшие полгода офис генпрокурора и СБУ так и не предъявили обществу никаких доказательств вины политика, несмотря на то что в феврале генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов озвучили в адрес Медведчука целый список громких обвинений. А если есть обвинения, но нет доказательств, то украинцы имеют полное право сделать вывод, что это политический заказ. А судья Светлана Волкова и другие участники дела Медведчука — исполнители заказа офиса президента. Но ведь история Украины наглядно показывает, чем заканчивается участие в политических репрессиях», — отметил специалист.

Годный напомнил самые резонансные дела, связанные с судьями.

«Все мы помним судью Родиона Киреева, чей приговор в отношении Юлии Тимошенко украинское общество посчитало несправедливым. Тем более что процесс проходил с большим количеством нарушений, а судья Киреев демонстративно нарушал права Тимошенко. Все мы наблюдали злоключения судьи Николая Чауса, которого сначала похитили в Кишиневе прямо на улице, потом насильно удерживали где-то в подвале, а затем отпустили сдаваться в одних шортах. А ведь при прошлой власти Чаус участвовал в политических репрессиях и отправлял в СИЗО политических оппонентов. Но, как говорится, награда нашла героя. Для тех, кто работает в политике, не секрет, что Чауса прессуют как раз «поклонники его таланта», т. е. те, кого судья по заказу власти нечестно судил, отправлял в СИЗО и т.д.», — подчеркнул эксперт.

Он отмечает, что у судей, прокурорских, экспертов и прочих, участвующих в деле Медведчука, перед глазами должен стоять печальный пример Чауса и Киреева, «который уже много лет бегает на чужбине — и его «тридцать сребреников», полученные от «донецких», ему не помогли».

В завершение Годный напомнил, что в древние времена использовали кресло, обитое кожей продажного судьи, которое напоминало его преемнику, что брать взятки «опасно для здоровья» и эта ситуация вполне применима к нынешней Украине.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров услышал от главы США Джозефа Байдена положительную оценку реформ, которые в настоящий момент реализуются на Украине, в частности, судебной реформы. Сразу после этого заявления были уволены судьи Верховного суда, конфликтующего с офисом Зеленского.