Новосергиевский район, Оренбургская область, 6 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Новосергиевском районе Оренбургской области следователи и прокуратура проводят проверки по факту гибели работника нефтегазодобывающей компании. Об этом 6 сентября сообщают оба ведомства.

Oren.sledcom.ru На месте происшествия

По данным СУ СКР по региону, смертельный случай на производстве произошел ночью 2 сентября при осуществлении работ по депарафинизации скважины в 8 километрах от поселка Новосергиевка. Оператор по добыче нефти и газа получил открытую рану бедра, был доставлен в больницу, где в этот же день скончался.

«Следователями произведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые документы, опрошены работники организации, ответственные за соблюдение на производственном объекте правил охраны труда. По результатам проверки следователями будет дана процессуальная оценка», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре в свою очередь заявили, что в рамках проверки предстоит оценить причины и условия, способствующие гибели работника, проверить соблюдение требований законодательства об охране труда в деятельности организации.