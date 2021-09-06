Уфа, 6 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в жестоком обращении с малолетними детьми в Уфе. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Пабло Пикассо. Пьяная уставшая женщина. 1902

По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2020 года фигурантка уголовного дела распивала алкогольные напитки при своих двух детях 2016 года рождения. Следователи считают, что 28-летняя обвиняемая не занималась их воспитанием, не обучала и не содержала детей.

«Дети были лишены возможности регулярно питаться и вынуждены постоянно находиться с пьяной матерью и ее сожителем, между которыми постоянно возникали конфликты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что обвиняемая не раз была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала полностью. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии обвинили в истязании и похищении несовершеннолетней.