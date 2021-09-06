Киев, 6 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Киев сегодня, 6 сентября, прибыла делегация Конгресса США, сообщило американское посольство.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В делегацию входят сенаторы от республиканской партии. Планируется, что делегация встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.

Конкретные темы для переговоров в заявлении посольства не уточняются.

ИА REGNUM напоминает, что с 31 августа по 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский находился в США с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с представителями «группы поддержки» в Конгрессе и предложил конгрессменам присоединиться к воплощению т.н. «плана трансформации Украины».