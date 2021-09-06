Курган, 6 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 6 сентября подтверждено 122 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 88 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 123 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 6 сентября выявлено 30 655 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 6 сентября вылечились 26 629 человек, скончались 622 пациента с COVID-19.