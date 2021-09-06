Красноярск, 6 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Красноярске вынесен приговор 25-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве многодетной женщины-инвалида. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Красноярец признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что рано утром 24 декабря 2020 года 49-летняя жительница Красноярска выгуливала собаку около своего дома на улице Мужества. В это время мимо проходил пьяный мужчина. Ему не понравилось, что собака на него залаяла.

Злоумышленник подошёл к женщине, которая в этот момент случайно упала и в силу своего состояния здоровья не могла подняться. Он нанёс ей множественные удары по жизненно важным органам.

Женщина потеряла сознание, мужчина скрылся. Потерпевшую доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась из-за черепно-мозговой травмы.

Красноярцу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев.