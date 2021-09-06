Минск, 6 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Адвокаты членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и Марии Колесниковой не согласились с приговором, вынесенным Минским областным судом, и намерены его обжаловать в Верховном суде. Об этом журналистам 6 сентября заявил адвокат Евгений Пыльченко, представляющий интересы Максима Знака.

Суд

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«Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах», — подчеркнул правозащитник.

По его словам, в ходе разбирательства по делу не подтвердилась ни виновность подозреваемых, «ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись».

«Естественно, защита будет этот приговор обжаловать, в десятидневный срок будут поданы апелляционные жалобы. Я думаю, и сами наши подзащитные подадут жалобы», — добавил Пыльченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Минский областной суд вынес белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку суровый приговор. За создание экстремистского формирования и участие в нём, а также заговор с целью захвата госвласти и Колесникову приговорили к 11 годам тюремного заключения в колонии общего режима, Знака — к десяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Напомним, члены президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак были задержаны и арестованы в сентябре 2020 года. Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, а также в заговоре для захвата власти и создании экстремистской группы. Знака обвиняют в призывах к действиям против национальной безопасности, заговоре для захвата власти и создании экстремистской группы.