Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ работают 49 мобильных групп по оценке ущерба от паводков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, заявления от пострадавших от наводнения принимают и готовят документы 98 человек.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Паводок в Улан-Удэ

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«Сегодня третий день, когда вода пошла на спад. 3 сентября был самый большой уровень — 269 см, сегодня уже 237 см. Хотелось бы отметить, что Уда тоже пошла на спад. Но тревожит то, что поднимаются грунтовые воды. Сегодня уже идёт работа по оценке ущерба, который понесли наши жители», — отметил мэр города Игорь Шутенков.

Всего в настоящее время подтоплено более четырёх сотен приусадебных участков, выше уровня пола вода поднялась в 15 домах. По словам главы региона Алексея Цыденова, пострадавшим уже начали выплачивать компенсации.

Жителям, попавшим в зону подтопления и потерявшим урожай, выделят «борщевой» набор — картошку, капусту, морковь и свеклу. Республика также закупила тепловые пушки, которые потребуются для просушки домов до наступления холодов. К ликвидации последствий паводка, как отмечается, привлечены добровольцы.