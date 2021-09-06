Москва, 6 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Наиболее травмоопасными отраслями в России являются строительство и транспорт. Об этом в ходе пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

На строительстве

«Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, — это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых», — сказал Вовченко.

По его словам, на сегодняшний день в России сохраняется тенденция по снижению травматизма на производствах.