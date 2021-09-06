Владивосток, 6 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. На VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) были подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей, заявил 6 сентября полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Юрий Трутнев на V ВЭФ

«Если говорить о цифрах, то на форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей», — сказал он журналистам.

Он добавил, что сейчас предстоит большая работа для того, чтобы эти деньги пришли в экономику региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Восточный экономический форум стал важной стратегической площадкой для того, чтобы продвигать многостороннее экономическое сотрудничество между странами Северо-Восточной Азии.

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