Волгоград, 6 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области 6 сентября выявлено 345 новых носителей коронавируса — на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 22 районах региона. От осложнений скончались 16 человек, сообщили корреспонденту в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области достигло 83 814. Выздоровели 74 337 человек, из них 287 выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 2 385 пациентов.

В стационарах региона и амбулаторных условиях получают медицинскую помощь 7092 человека.