Мурманск, 6 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Мурманской области на получение участка по программе «Арктический гектар» претендуют 2093 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, ежедневно в области регистрируют порядка 50 заявлений.

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«Стоит отметить темп работы: в отношении 58% от общего количества поступивших заявлений приняты те или иные решения. Так, 546 земельных участков уже поставлены государственный кадастровый учет и 307 проходят данную процедуру. Видя этот показатель, можно смело говорить о том, что люди заинтересованы в развитии региона и имеют желание надолго «осесть» в Мурманской области», — сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Большая часть заявителей, согласно проведенному опросу, планирует использовать земельные участки для строительства жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении стать резидентом преференциального режима в Мурманской области заявил глава норвежской компании.