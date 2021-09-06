Чебоксары, 6 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Чувашии резко похолодало, температура снизилась до +1…+3 градусов, местами — до нулевой отметки. В течение недели сохранится холодная погода, которая затем может смениться бабьим летом, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

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По его словам, данное похолодание с кратковременными дождями сохранится до 9 сентября при дневной температуре +13…+15 градусов.

9 — 10 сентября дожди усилятся. Причиной станет атлантический циклон, который принесёт ещё и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. По прогнозам, может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

По предварительным прогнозам синоптика-любителя, в выходные дни, 11 — 12 сентября, в Чувашии может начаться «что-то похожее на бабье лето». Температура поднимется до +13…+18 градусов, а в начале следующей недели может потеплеть до +23 градусов.