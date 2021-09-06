Москва, 6 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Объём денег в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем 5 тыс. разбирательств. Об этом говорится в отчете службы, пишет газета «Известия».

AlexanderStein Бизнес

Годом назад данный показатель был почти в три раза меньше ― 214 млрд рублей. Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020 году составила 71 млрд рублей. То есть за год сума выросла почти в три раза,

Для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом за рубеж денег российские банки применяют ограничительные меры. Кредитные учреждения блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм и компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения и благотворительной деятельности отнесены Росфинмониторингом к рискованным с точки зрения отмывания денег.

Читайте подробнее: Росфинмониторинг: в сфере госпомощи бизнесу есть риски отмывания средств