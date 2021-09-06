Москва, 6 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков просит генерального прокурора Игоря Краснова проверить действия сотрудников клинико-диагностического центра Хабаровска в связи с жалобами беременных на то, что их заставляют прививаться под угрозой отказа в выдаче ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Kriminalnn.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации

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«Мне поступают сообщения из г. Хабаровска о том, что, вопреки федеральному законодательству и позиции президента РФ В. В. Путина, в отделении гинекологии клинико-диагностического центра (бывшая поликлиника №6) сотрудники центра заставляют поступивших к ним беременных женщин обязательно прививаться с 20−24-й недели беременности, угрожая тем, что иначе в роддоме ребенка им не отдадут и они будут лежать не в обычной палате, а с больными ковидом», — говорится в депутатском запросе, размещенном в ТГ-канале Лысакова.

«Также пациентки жалуются на то, что без отрицательного теста на COVID-19 их отправляют рожать в «красную зону» в маске. При этом анализ в женской консультации делают больше недели, и некоторые не успевают получить результат на момент начала схваток», — отмечает парламентарий.

Безальтернативное размещение клинически здоровых рожениц в «красной зоне» ставит под угрозу жизнь матери и ребенка, возмущен депутат.

Лысаков просит проверить эту информацию о действиях сотрудников клинико-диагностического центра Хабаровска, «в связи с возможным совершением ими уголовных преступлений, предусмотренных действующим законодательством (ст. 126 УК «Похищение человека», ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий»)».

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