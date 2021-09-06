Уфа, 6 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Заморозки до —5°С мороза ожидаются в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Сообщается, что 7 сентября местами в республике ожидаются небольшие дожди. Температура ночью может понизиться до —5°С мороза. Днем воздух может прогреться до +16°С. На автодорогах ночью и утром местами туман и видимость до 500 метров.

В Буздякском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в республике ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью в регионе может опуститься до —3°С, а днем столбик термометра может подняться до отметки +16°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии побит температурный рекорд 1940 года.