Москва, 6 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Главной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокий уровень смертности трудоспособных граждан страны. Об этом в ходе пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте», — сказала Голикова.

По её словам, из указанного количества 80% — это мужская часть населения.