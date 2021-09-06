Тверь, 6 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Стратегию развития Тверской области до 2026 года представил губернатор Игорь Руденя 6 сентября на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 — 2026». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Спикерами форума стали председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, советник президента РФ Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

«Развитие Тверского региона построено вокруг человека, ориентировано в первую очередь на самореализацию каждого жителя Тверской области. Наша стратегия предусматривает рост экономики и социальной сферы к 2026 году, укрепление лидерских позиций в Центральном федеральном округе. Решение поставленных задач ориентировано на достижение ключевой для области цели: рост численности населения. Наш президент Владимир Путин подчеркнул, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей, должна быть образом будущего нашей страны», — сказал Игорь Руденя.

В Тверской области сегодня действует около 50 направлений поддержки для семей, в первую очередь молодых и многодетных, разрабатываются и новые меры. Игорь Руденя сообщил, что принято решение с 2022 года предоставлять комплекты школьной формы для детей из многодетных семей с 1 по 11 классы включительно, а также в два раза увеличить объем средств на обеспечение таких семей автотранспортом и в 2,5 раза — на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных родителей.

Ещё одно направление работы — развитие здравоохранение. Каждый муниципалитет Тверской области будет охвачен региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения, запланировано строительство новых учреждений — Бежецкой ЦРБ, детских поликлиник в Торжке, Кимрах и Твери, капремонт поликлиник. Также завершится строительство Детской областной клинической больницы. Запланировано развитие сети ФАП и врачебных амбулаторий, поставка медоборудования и автотранспорта. На 2022 год запланировано завершение формирования единой централизованной системы скорой медицинской помощи, продолжится укрепление регионального сосудистого центра и первичных отделений. К 2024 году запланировано открытие центров амбулаторной онкологической помощи в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах. Первый такой центр уже открыт в Твери. Решить кадровый вопрос власти намерены за счёт предоставления с 2022 года грантов по наиболее востребованным врачебным специальностям молодым специалистам, при условии работы не менее пяти лет в регионе.

К 2024 году в Тверской области будет обеспечена доступность образования для всех детей, планируется строительство новых детских садов, школ и новых корпусов действующих учреждений, ежегодный капитальный ремонт порядка 50 общеобразовательных организаций. Власти внедряют раннюю профориентацию, уже со школы.

Поддержку президента РФ получила общественная инициатива по созданию в центре Твери культурно-исторического кластера, который объединит возрождаемый Речной вокзал, культурные учреждения, памятники истории в единое пространство. Подобные проекты следует развивать и в других муниципалитетах, рассказал Игорь Руденя.

По направлению развития физкультуры и спорта в тверской области планируется строительство не менее 12 крупных спортивных объектов, в том числе двух ледовых дворцов в Торжке и Вышнем Волочке, крытого футбольного манежа в Твери, бассейнов в Бежецке, Калязине и Кимрах. В Твери будет реконструирован стадион «Центральный», другие крупные объекты на территории Верхневолжья.

На ближайшие пять лет стоит задача газификации всех муниципальных образований Тверской области, в приоритете — подключение к газу 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий региона. Всего до 2026 года в Тверской области планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в городах и других населённых пунктах.

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» будут введены современные очистные сооружения в Старице, Твери, Торжке, Конаковском районе. По федеральному проекту «Чистая вода» современные объекты питьевого водоснабжения создают в 15 муниципалитетах. Эта работа уже завершена в посёлке Кесова Гора, ведётся в Твери и Ржеве.

Тверская область активно использует возможности федеральной программы формирования комфортной городской среды. В ближайшие пять лет планируется благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах. Верхневолжье является одним из лидеров федерального конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. В этом году пять муниципалитетов стали победителями.

В Тверской области быстрыми темпами идёт строительство и ремонт дорог — за пять лет ежегодный объём ввода построенных и отремонтированных дорог в регионе вырос более чем в три раза — со 155 км до 476 км. В ближайшие пять лет планируется привести в нормативное состояние 4 тыс. 322 км дорог. Также планируется строительство Западного моста в Твери, северного обхода областного центра, транспортной хорды, соединяющей федеральные дороги М-9, М-10 и М-11, новой автодороги М-9 — Ржев.

Отдельное внимание уделяется формированию разветвленной системе городского общественного транспорта. Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в Тверской области будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

В регионе сформирована комплексная система поддержки инвесторов. С 2021 по 2026 годы планируется практически вдвое увеличить объём привлечённых инвестиций — до 119 млрд рублей. Всего в предстоящей пятилетке в Тверской области планируется создать порядка 15 тысяч 700 рабочих мест. Приоритетным направлением развития Тверской области остаётся туризм. Будет продолжена реализация проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Волжское море», развитие межрегиональных проектов «Государева дорога» и «Большое золотое кольцо», федеральной велосипедной трассы. Планируется, что турпоток в регион увеличится до трёх миллионов человек ежегодно.

На развитие промышленных предприятий Верхневолжья, в том числе транспортного машиностроения, до 2026 года из консолидированного бюджета планируется привлечь около 13 млрд рублей. Для сельского хозяйства перспективными обозначены молочное и мясное животноводство, растениеводство, льняной комплекс. Будут продолжены инициативы в лесном хозяйстве и строительстве, включая программу переселения граждан из аварийного фонда.

«В прошедшие пять лет правительство Тверской области при поддержке президента и Правительства Российской Федерации обеспечило экономическую и социальную стабильность региона. Важно, что заявленные планы отвечают реальным запросам и ожиданиям жителей Верхневолжья и соответствуют нашим возможностям. Главное — всё возможно, когда мы работаем вместе, на созидание. И когда общественное ставится выше личного», — сказал Игорь Руденя.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил правильный подход властей Тверской области к развитию региона, где во главе ставятся интересы людей, и назвал главные направления работы области — продолжение газификации, укрепление экономики, привлечение инвестиций.