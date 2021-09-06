Тбилиси, 6 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Члены комитета парламента Грузии по правам человека и гражданской интеграции поддержали законопроект об ужесточении наказания за незаконную торговлю наркотиками. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба законодательного органа.

Københavns Politi Наркотики

По данным пресс-службы, если поправки будут приняты, то за торговлю запрещенными психотропными препаратами в Уголовном кодексе Грузии будет предусмотрено тюремное заключение не на срок от шести до 11 лет, а на срок от десяти до 15 лет. За торговлю наркотиками в крупном размере срок заключения предлагается сделать от 12 до 17 лет, вместо от семи до 14 лет.

Виновных в реализации запрещенных веществ в особо крупных размерах, согласно законопроекту, следует лишать свободы не на срок с восьми до 20 лет, а с 14 до 20 лет.

Стоит отметить, что согласно последним данным МВД Грузии в текущем году правоохранители задержали 91 торговца наркотиками.