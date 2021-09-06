Москва, , 14:33 — REGNUM Россия выступает против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинейской Республике и требует немедленно освободить арестованного президента страны Альфу Конде. Сообщение об этом опубликовано 6 сентября на сайте российского МИД.

Альфа Конде и Владимир Путин. 2017 Kremlin.ru

«Требуем освобождения А. Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также призвали все политические силы Гвинеи не делать ничего, что могло бы спровоцировать дальнейшее насилие, и стремиться урегулировать возникшую ситуацию через переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Гвинее военные захватили власть, взяв штурмом резиденцию президента Конде. Заговорщики арестовали главу государства, распустили парламент и правительство, приостановили действие Конституции. В стране введён комендантский час, перекрыты границы, где именно находится Конде — неизвестно.

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