Архангельск, 6 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Архангельская область получила из федерального бюджета 632 млн рублей. Средства пойдут на завершение строительства котласской школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Новая школа

«Для завершения строительства здания школы, начатого в 2019 году, с учетом технологиче ского оснащения и роста цен на строительные материалы в этом году направлено 632 млн рублей. Средства поступили в областной бюджет в качестве дополнительной поддержки из федеральной казны. Общая стоимость возведения здания школы, которое должны завершить до конца 2021 года, составила более 1,1 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на объекте завершаются электромонтажные и отделочные работы, ведется устройство сетей отопления, водоснабжения и канализации, вентиляционных систем, полов, наружного освещения и футбольного поля. Подрядная организация также приступила к благоустройству территории общеобразовательной организации.

Объект возводится в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». В трехэтажном здании школы будут располагаться трудовые мастерские, спортивный и актовый залы, помещения медицинского пункт, а и тренажерный зал.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будут построены ещё 1300 новых школ для одного миллиона детей.