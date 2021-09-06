Москва, 6 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Жители России просидели в соцсетях 20 млрд часов и потратили в них только за первую половину 2021 года $34 млн, говорится в исследовании платформы App Annie.

(сс) natureaddict Зависли

Больше всего смогла заработать соцсеть «ВКонтакте», далее идет онлайн-кинотеатр IVI, а замыкает тройку лидеров видеохостинг YouTube.

Также удалось выяснить, люди что стали на 30% больше времени проводить в соцсетях, россияне общались в интернете более 20 млрд часов.

Самым популярным приложением по числу скачиваний стал TikTok, за нимследуют Telegram, GetContact и WhatsApp Messenger. Тем не менее больше всего времени пользователи провели за просмотром YouTube, общением в WhatsApp и «ВКонтакте.

Напомним, что самым популярным мессенджером для общения WhatsАpp, также востребованы мессенджер «ВКонтакте», Viber и Telegram.

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