Тирана, 6 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования 4228 пациентов выявили 896 новых случаев заражения коронавирусом. Отметим, что в соседнем Косово подобный результат был выявлен в результате обследования свыше 10 тысяч человек. Выздоровели еще 518 пациентов. Об этом сообщило 5 сентября министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Саранда. Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявили 150 997 случаев заражения коронавирусом, 136 479 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2515 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них трое — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 003, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 132 пациента, из них 14 — в тяжелом положении. В Косово лечение в госпитале проходит в 10 раз большее число пациентов с диагнозом COVID-19.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании, тем не менее, выглядит достаточно благополучно.