Джакарта, 6 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Индонезия получила 5 миллионов доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

Sinovac.com Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech

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Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что поставка вакцины подтверждает, что правительство прилагает все усилия для удовлетворения потребностей населения страны.

Всего власти Индонезии получили от компании Sinovac 153,9 млн доз вакцины, от компании AstraZeneca — 19,5 млн доз, от компании Moderna — 8 млн доз, от компании Pfizer — 2,75 млн доз, от компании Sinopharm — 8,25 млн доз.

В целом Индонезия получила 225,4 млн доз вакцин против коронавируса от различных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 4413 новых случаев заражения коронавирусом.