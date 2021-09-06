Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переводе земель лесного фонда в Сысерти (Свердловская область) в категорию особо охраняемых категорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Благодаря этому в области удастся построить Уральский теннисный центр. Его разместят «в окружении лесного массива». Обращение по поводу изменения категории земель написал глава региона Евгений Куйвашев.

В центре организуют 20 теннисных кортов, около 4 тыс. трибунных мест. Учреждение хотят поместить рядом с гольф-курортом Pine Creek Golf Resort.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин поручил найти деньги на строительство медицинского кластера в Екатеринбурге.