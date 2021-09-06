Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Грозы с опасным усилением ветра ожидаются в Ленинградской области в ближайшие часы, предупреждает ГУ МЧС России по Ленобласти.

tpsdave Гроза

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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник 6 сентября с 14:00 до 16:00 мск местами, преимущественно на востоке Ленинградской области, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра скоростью до 15 м/с.

Также согласно прогнозу, в ночь на 7 сентября в большинстве районов региона ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, местами до +2 градусов. Днем во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +12…+17 градусов.

В среду 8 сентября также ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.