Москва, 6 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время жители России смогут самостоятельно получить информацию, содержащуюся в электронной медицинской карте. Как сообщил 6 сентября на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным глава Минцифры РФ Максут Шадаев, эта услуга станет доступна пользователям портала «Госуслуг» в личном кабинете.

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«Уже в самое ближайшее время пользователи портала «Госуслуги» в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте», — пояснил глава федерального ведомства.

Теперь российским гражданам не придётся заполнять онлайн-заявления вручную или самим искать бумажные документы. Портал будет получать всю необходимую информацию от медицинских организаций самостоятельно.

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По словам Шадаева, для организации постоянного наблюдения за состоянием здоровья хронических больных планируется широкое внедрение в России телемедицинских сервисов и технологий, включая отечественные цифровые медицинские датчики мониторинга здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время через портал «Госуслуги» жители России могут записаться к врачу.