Сеул, 6 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей Корейского института общественного мнения (KSOI).

Иван Шилов ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 3 по 4 сентября среди 1003 человек старше 18 лет, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 28% опрошенных.

Уровень поддержки бывшего генерального прокурораЮн Сок Ёля составил 26,4%.

За ним следуют независимый депутат Хон Джун Пё(13,6%), бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна (11,7%), бывший министр юстиций Чху Ми Э(2,5%), кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (1,6%).

Между тем, 49,8% респондентов считают, что следующим президентом должен стать представитель от оппозиции, а 42,7% — от правящей партии.